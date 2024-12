Mercato : Le Real Madrid annonce deux cracks pour 2025 !

Jean de Teyssière

Face à Gérone, le Real Madrid a fait le plein de confiance en allant gagner 3-0. Kylian Mbappé a marqué un superbe but, répondant à ceux de Jude Bellingham et Arda Güler. Concernant le Turc, son faible temps de jeu interroge, tout comme celui du jeune Endrick. De quoi laisser présager un prêt cet hiver ? Pas question, selon Carlo Ancelotti.

Mardi, face à l’Atalanta Bergame, le Real Madrid va jouer très gros dans cette Ligue des Champions. La victoire est obligatoire et les hommes de Carlo Ancelotti devront compter sur la forme de Kylian Mbappé, qui semble revivre peu à peu. Avec les blessures multiples au Real Madrid, Arda Güler et Endrick pourrait avoir une carte à jouer et tenter de gagner leur place dans le onze titulaire.

«Endrick reste, tout comme Güler»

Depuis le début de la saison, Endrick (18 ans) n’a joué que 149 minutes tandis que le jeune Arda Güler (19 ans) en a joué 575. Un faible temps de jeu qui pourrait pousser le Real Madrid à les voir s’aguerrir en prêt ? Carlo Ancelotti y a répondu : « Endrick reste ici, tout comme Güler. Peut-être ont-ils besoin de plus de minutes, mais je n'ai pas de préjugés sur qui que ce soit. J'essaie simplement de faire jouer les meilleurs joueurs à chaque match, qu'ils aient 18 ou 40 ans. C'est parfois le cas avec Endrick, avec Güler ou sans eux. »

«Il faut être patient»

L’entraîneur italien a tenu à mettre les choses au clair concernant sa façon de coacher les jeunes joueurs du Real Madrid : « Il faut être patient avec les jeunes, oui. Ils apportent de l'enthousiasme mais, parce qu'ils sont jeunes, ils doivent aussi apprendre certaines choses. Je n'ai pas de préjugés à l'égard des jeunes : au cours de ma carrière, j'ai fait jouer des jeunes de 17 ou 18 ans si je pensais qu'ils étaient aptes à jouer les matches. »