Mercato : Le RC Lens lâche une réponse à 20M€ au PSG !

Si le PSG a réalisé un mercato plutôt intéressant l’été dernier, l’effectif de Luis Enrique reste malgré tout incomplet. Le club de la capitale souhaiterait ainsi offrir de nouvelles solutions au technicien espagnol. Pour la défense, la formation parisienne penserait à Abdukodir Khusanov. Le RC Lens aurait d’ailleurs fixé son prix pour le défenseur central ouzbek.

Auteur d’un mercato plutôt intéressant l’été dernier, le PSG dispose malgré tout d’un effectif incomplet aux yeux de Luis Enrique. L’entraîneur espagnol voudrait que chaque poste soit doublé, chose qu’il n’estime pas être le cas actuellement. Les dirigeants parisiens compteraient ainsi lui offrir de nouvelles solutions cet hiver, notamment dans le secteur défensif.

Le PSG a des vues sur Khusanov

Et dans cette optique, le PSG aurait l’intention de piocher directement en Ligue 1. Les Rouge-et-Bleu seraient intéressés par les services d’Abdukodir Khusanov. Le joueur de 20 ans réalise une bonne première partie de saison sous les ordres de Will Still. L’international ouzbek est le défenseur le plus utilisé au RC Lens avec Facundo Medina.

Le RC Lens a fixé son prix

Le RC Lens aurait d’ailleurs fixé son prix pour Abdukodir Khusanov. Comme le rapporte TeamTALK, les Sang et Or attendraient entre 15 et 20M€ cet hiver pour le défenseur central de 20 ans. Le PSG sait donc à quoi s’en tenir dans ce dossier. Reste maintenant à voir si Luis Campos et les dirigeants parisiens accepteront de débourser autant d’argent pour l’international ouzbek.