Mercato : Le RC Lens impliqué dans un deal historique !

Le RC Lens a marqué une page importante de son histoire avec le départ de son capitaine Seko Fofana, qui a quitté le club nordiste après avoir intégré son organigramme en tant qu’actionnaire. Un an et demi après son arrivée en Arabie Saoudite, l'international ivoirien semble prêt à retrouver la France, avec une destination qui pourrait surprendre : la Bretagne et le Stade Rennais. Ce transfert, si confirmé, ouvrirait la voie à une nouvelle ère en Ligue 1, où Fofana deviendrait le premier joueur à évoluer contre un club où il détient des parts.

Seko Fofana a pris la décision de quitter le RC Lens à l'été 2023 pour s'engager avec Al-Nassr en Arabie Saoudite, où il a rejoint Cristiano Ronaldo. Un an et demi plus tard, l'exploitant de la Saudi Pro League semble pourtant de retour dans les rumeurs de transferts. En effet, avec l’ouverture du mercato hivernal le 1er janvier, certains envisagent un retour surprise de Fofana en Ligue 1. Ça ne sera pas au RC Lens mais sa possible arrivée dans l'hexagone marquerait l'histoire.

Fofana à Lens ?

Une rumeur prend de l'ampleur concernant l'avenir de Seko Fofana avec un possible transfert vers le Stade Rennais où Jorge Sampaoli le désire ardemment. Selon les informations relayées par RMC Sport, un accord de principe aurait été trouvé entre l'international ivoirien et le club breton. L'opération, dont la direction serait assurée par Arnaud Pouille, ancien directeur général du RC Lens et désormais président du Stade Rennais, pourrait aboutir à une situation inédite et pour le moins surprenante dans le paysage du football français.

Actionnaire du RC Lens, il pourrait affronter les Sang et Or

Seko Fofana était devenu actionnaire minoritaire du RC Lens au moment de rejoindre l'Arabie saoudite. Si l'ex-capitaine lensois venait à rejoindre le Stade Rennais, il serait le premier joueur de l’histoire de la Ligue 1 à affronter une équipe dans laquelle il détient des parts financières. Une situation pour le moins inédite dans le championnat français.