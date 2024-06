Mercato : Le RC Lens a trouvé le remplaçant de sa star ?

Jean de Teyssière

La saison d'après pour le RC Lens a été plus compliquée. Suite à leur troisième place en Ligue des Champions, les Lensois ont basculé en Ligue Europa mais n'ont pas réussi à passer le barrage, éliminés par Fribourg. En championnat, le début a été très difficile et les Artésiens ont finalement terminé à la septième place. Cet été, le mercato pourrait être animé et en cas de départ de Brice Samba, Mory Diaw intéresse les dirigeants lensois.

Au Nord, l'heure est au mercato. De nombreux mouvements pourraient avoir lieu et des cadres de l'équipe pourraient voguer vers d'autres horizons. L'an dernier, Seko Fofana et Loïs Openda avaient quitté le club et pourraient être suivis cet été par d'autres internationaux...

Samba sur le départ ?

Alors qu'il est actuellement en Allemagne pour disputer l'Euro avec l'équipe de France, Brice Samba pourrait voir son avenir au RC Lens s'accélérer. Sous contrat jusqu'en juin 2028, l'avenir de l'international français à Lens est flou et il pourrait quitter le club cet été...

Signature au RC Lens, il promet du lourd ! https://t.co/pTKxgAtawN pic.twitter.com/WiL4SARmxh — le10sport (@le10sport) June 14, 2024

Mory Diaw sur les tablettes du RC Lens