Mercato : Le PSG veut régaler Mbappé, le boss lance les grandes manœuvres

Benjamin Labrousse

Cet été, le PSG pourrait connaître des rebondissements à tous les étages. Alors que la situation contractuelle de Kylian Mbappé pose problème au club parisien, les dirigeants espèrent toujours bâtir leur projet sportif autour de l’attaquant français. Afin de l’entourer du mieux possible, Paris aimerait recruter un attaquant. Dans cette optique-là, le président du PSG apprécie particulièrement Harry Kane (Tottenham).

Depuis le départ d’Edinson Cavani en 2020, le PSG n’a jamais autant manqué de présence dans la surface adverse. « El Matador » occupait ce poste de numéro 9 avec brio, et permettait notamment aux offensifs Parisiens comme Kylian Mbappé ou Neymar, d’être bien plus libres sur le plan de l’attaque. Cet été, le club de la capitale cherche absolument son buteur…

Transfert à 180M€, le PSG fait une annonce de taille ! https://t.co/JylRN1kG4c pic.twitter.com/KEOnh9EsQE — le10sport (@le10sport) June 22, 2023

Le PSG cherche absolument un attaquant sur le mercato estival

Mais à ce sujet, la concurrence promet d’être rude. En effet, de nombreux cadors européens cherchent eux aussi à attirer un attaquant de renommée mondiale, et les places sont chères. De plus, peu d’attaquants sont réellement disponibles sur le marché, et quand bien même cela serait le cas, ces derniers pourraient représenter des pistes onéreuses pour le PSG. C’est le cas pour l’attaquant Nigérian Victor Osimhen. Le joueur de Naples est convoité par de nombreux clubs dont Paris, mais ne sera libéré qu’en cas d’offre à 180 M€ par le président napolitain Aurelio De Laurentiis.

Nasser Al-Khelaïfi pousse en interne pour Harry Kane