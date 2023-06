Le PSG s’active pour un gros transfert surprise

Amadou Diawara

Engagé jusqu'au 30 juin 2027 avec l'OGC Nice, Jean-Clair Todibo aurait alarmé le PSG. En effet, Luis Campos serait tombé sous le charme du jeune international français, qu'il voudrait voir fouler la pelouse du Parc des Princes à la reprise. D'ailleurs, le conseiller football du PSG aurait d'ores et déjà rencontré l'agent de Jean-Clair Todibo pour avancer ce dossier.

En plus de Milan Skriniar, qui arrive à la fin de son contrat avec l'Inter le 30 juin, le PSG voudrait boucler le transfert d'un deuxième défenseur central droit cet été. Dans cette optique, le club de la capitale aurait identifié le profil de Jean-Clair Todibo, qui a réalisé une grosse saison 2022-2023 avec l'OGC Nice. D'ailleurs, Luis Campos serait déjà passé à l'action sur ce dossier.

Mercato - PSG : Un coup de fil est révélé, tout bascule pour Neymar https://t.co/GhMCyYLxJa pic.twitter.com/xfnMBZk6Fk — le10sport (@le10sport) June 22, 2023

Luis Campos est séduit par Jean-Clair Todibo

Alors que Jean-Clair Todibo est engagé jusqu'au 30 juin 2027 avec l'OGC Nice, Luis Campos aurait déjà bougé ses pions pour boucler son transfert. Selon les informations de Foot Mercato , le conseiller football du PSG aurait rencontré l'agent du joueur français à Paris il y a quelques semaines.

Campos a rencontré l'agent de Todibo