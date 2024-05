Mercato : Le PSG veut boucler quatre transferts

Amadou Diawara

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG sait déjà comment il veut se renforcer après le départ de Kylian Mbappé. En effet, le club de la capitale envisage de recruter à la fois un ailier gauche, un milieu de terrain et un défenseur axial droit. De surcroit, l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi aimerait recruter un nouveau gardien.

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé a joué son tout dernier match avec le PSG ce samedi soir. C'était la finale de la Coupe de France remportée face à l'OL (2-1). Selon Le 10 Sport, Kylian Mbappé va rejoindre le Real Madrid librement et gratuitement cet été.

Le PSG compte recruter un gardien, un défenseur central...

Sur le point de perdre Kylian Mbappé, le PSG a prévu de frapper fort sur le mercato pour oublier son départ. En effet, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité le 1er avril, le PSG compte s'offrir trois joueurs de champ au total lors de la prochaine fenêtre de transferts : un ailier gauche, un milieu de terrain très à l'aise techniquement et un défenseur axial droit. Une information confirmée par Le Parisien ce dimanche.

... un milieu de terrain et un ailier gauche