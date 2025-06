Mercato : Le PSG va négocier la signature d'une star aux États-Unis !

Depuis plusieurs mois, le PSG et Gianluigi Donnarumma sont en négociations pour une prolongation de contrat. Malheureusement, aucun accord n’a encore été trouvé et le temps presse. Pour essayer de trouver une issue positive à ce dossier, les différentes parties vont discuter aux États-Unis, là où les Parisiens disputent la Coupe du monde des clubs.

D’après les informations de Sport Mediaset, le PSG et l’agent de Gianluigi Donnarumma devraient discuter très prochainement. Un rendez-vous serait même prévu aux États-Unis , où le club de la capitale dispute la Coupe du monde des clubs . Si aucune issue positive n’est trouvée, le portier se rapprochera un peu plus encore de la sortie.

Donnarumma a de nombreux prétendants

Grâce à ses très bonnes performances en Ligue des champions, Gianluigi Donnarumma est très suivi et de nombreuses équipes sont intéressées par ses services. En Angleterre, c’est Manchester United et Manchester City qui penseraient à lui, alors qu’en Italie la Juventus et l’Inter Milan aimeraient faire revenir dans son pays l'actuel portier du PSG. Affaire à suivre…