Mercato : Le PSG tremble pour Messi, il a pris sa décision

La rédaction

Depuis plusieurs semaines, l'enjeu pour le PSG est de savoir si oui ou non Lionel Messi va prolonger. La Pulga voit son contrat prendre fin en juin 2023 et le club de la capitale aimerait garder dans ses rangs le champion du monde 2022. Pour l'instant, les discussions n'ont pas abouti mais elles ne sont pour autant pas fermées.

Après un début de saison tonitruant avec le PSG, puis le titre de champion du monde, Lionel Messi semble marquer le coup ces dernières semaines avec des performances irritant très souvent supporters et experts. Pour autant, le club parisien veut absolument prolonger sa star et selon Florent Torchut, journaliste L'Équipe et biographe de Lionel Messi, les discussions iraient dans le bon sens.

« Il n'a reçu aucune offre d'un autre club »

Alors que le PSG veut absolument prolonger Lionel Messi et que des rumeurs d'autres clubs, tels que l'Inter Miami arrivent sur la table, Florent Torchut balaye ces suppositions : « Il veut continuer à jouer en Europe. Il n'a reçu aucune offre d'un autre club pour le moment... Le Barça n'a rien formulé non plus. »

« Messi est heureux à Paris »