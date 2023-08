Mbappé plombe totalement le PSG sur le mercato

Jean de Teyssière

Le bras de fer entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain se poursuit. Après avoir été mis de côté lors de la tournée asiatique du club parisien, le numéro 7 parisien continue de s'entraîner à part. Mais la situation de Mbappé bloque totalement le mercato de son équipe qui a besoin de le vendre pour mener à bien sa politique sportive.

En mai 2022, lorsque Nasser al-Khelaïfi annonce dans un Parc des Princes comble que Kylian Mbappé a prolongé jusqu'en 2025, s'attendait-il à de telles retombées, un an plus tard? Totalement coincé par Mbappé, le PSG est pris à la gorge financièrement et ne peut jouer les premiers rôles sur le mercato. Une solution rapide va donc devoir être trouvée par le PSG.

Le PSG plombé par Mbappé pour Dembélé

Les indemnités de transferts du PSG cet été ont été grandes, ce qui oblige désormais le club parisien à regarder de plus près ses dépenses pour ne pas être sur le coup du fair-play financier. Selon AS , concernant Ousmane Dembélé, pour ne pas avoir à payer la clause libératoire de 100M€ et ne débourser que 50M€, le PSG devait se mettre d'accord avec le joueur avant le 1er août. Le PSG voulait étaler le montant du transfert à cause du fair-play financier et de Mbappé, chose qu'il n'a pas pu et a dû payer les 50M€ directement au FC Barcelone.

Nouvelle offre de 100M€, le PSG peut trembler https://t.co/C7RAMSS28g pic.twitter.com/mqL2OhLQLu — le10sport (@le10sport) August 4, 2023

Mbappé plombe financièrement le PSG