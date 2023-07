Mercato : Le PSG tenu en échec, la vérité dévoilée au grand jour !

Thomas Bourseau

Jude Bellingham a été l’un des gros dossiers pré-mercato. Le PSG était prêt à accueillir le milieu de terrain anglais de 20 ans. Mais c’est finalement le Real Madrid qui a raflé la mise au grand dam du président parisien. La raison est dévoilée.

Sur le marché des transferts, le PSG a rêvé de mettre la main sur le nouveau joyau du football anglais, à savoir Jude Bellingham qui a soufflé sa 20ème bougie en juin dernier. Et c’est le président du PSG en personne qui s’est confié sur l’intérêt du club de la capitale pour le milieu axial qui appartenait jusqu’à peu au Borussia Dortmund.

«Tout le monde le veut. Je ne vais pas le cacher»

Nasser Al-Khelaïfi tenait le discours suivant à Sky Sports en décembre dernier, en pleine Coupe du monde, avant le choc opposant l’équipe de France à la sélection anglaise en 1/4 de finale. « Quel joueur. Honnêtement, l'Angleterre a de la chance de l'avoir... et c'est un des meilleurs joueurs du tournoi. Incroyable ! Et vous voyez que c’est sa première Coupe du monde, il est calme, détendu et confiant. Tout le monde le veut. Je ne vais pas le cacher. Mais je respecte son club et, par respect si nous voulons lui parler, nous parlerons d'abord au club ».

«Ça fait deux ans que le Real Madrid travaillait sur le dossier Bellingham»