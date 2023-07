Une star rêve du PSG, son transfert est annoncé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

De retour d’un prêt de six mois peu concluant à Chelsea, Joao Felix ne semble déjà plus dans les plans de l’Atlético de Madrid. Un départ du Portugais est donc plus que probable et sa priorité serait de rejoindre le PSG. Vue d’Espagne, son transfert ne fait en tout cas aucun doute cet été.

Son prêt à Chelsea n'ayant pas donné satisfaction, Joao Felix a fait son retour à l'Atlético de Madrid où il n'entre plus dans les plans de Diego Simeone. D'ailleurs ses premiers pas à l'entraînement ne se sont pas déroulés comme prévu comme le raconte Miguel Martín Talavera.

EXCLU @le10sport : Christophe Galtier vers une année sabbatique ?➡️ Profondément marqué par les événements des dernières semaines, l’ancien coach du PSG est sollicité cet été. Mais il semble vouloir couper et prendre le temps de se reconstruire https://t.co/9dyTvbGXLl — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) July 11, 2023

Joao Felix en pleine galère à l'Atlético

« Depuis son arrivée ce matin, le joueur a été vu avec un air sérieux, pas une blague, il n'a interagi pratiquement qu'avec Lodi et dans presque tous les exercices sur le terrain dans les deux équipes il n'avait pas de place et a dû attendre le troisième ou quatrième exercice pour entrer. Sur le chemin du bus, il a croisé Andrea Berta qui l'a salué, mais Joao Felix ne l'a pas très bien pris et il y a eu une discussion tendue et gesticulante de la part du Portugais », explique le journaliste au micro d’ El Larguero sur la Cadena SER .

«Personne ne peut penser que Joao Félix commencera la saison en tant que joueur de l'Atlético de Madrid»