Mercato : Le PSG tente un gros coup, il révèle des contacts

Pierrick Levallet

En fin de contrat le 30 juin prochain, Ilkay Gündogan ne s'est toujours pas prononcé pour son avenir. L'international allemand attise les convoitises sur le mercato, puisqu'il est notamment ciblé par le PSG. Mais le joueur de 32 ans a également révélé que son clan avait initié des contacts avec un autre club.

Désireux de se renforcer lors de ce mercato estival, le PSG pourrait bien aller dévaliser Manchester City. Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que Luis Campos souhaitait recruter Bernardo Silva. Mais le conseiller football parisien lorgnerait également Ilkay Gündogan. Libre de tout contrat le 30 juin prochain, l’Allemand n’a toujours pas annoncé sa décision pour son avenir.

La guerre est déclarée pour Gündogan

Le PSG aimerait le recruter puisqu’il représente une excellente opportunité sur le marché, mais Manchester City souhaite également le prolonger. Par ailleurs, un autre club aurait tenté sa chance dernièrement pour convaincre le joueur de 32 ans.

«J'ai un lien très fort avec le BVB»