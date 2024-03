Mercato : Le PSG tente un coup de génie à 58M€ !

Pierrick Levallet

Puisque Kylian Mbappé devrait partir à l'issue de la saison, le PSG préparerait un mercato de folie. Le club de la capitale voudrait se renforcer massivement dans plusieurs secteurs, y compris au milieu de terrain. Luis Campos rêve toujours de mettre la main sur Bernardo Silva. Et la tendance semble se confirmer au fil des mois.

Avec le départ de Kylian Mbappé qui semble acté, le PSG a prévu du lourd sur le mercato pour le remplacer. Si le club de la capitale entend mettre la main sur un attaquant d’élite, Luis Campos voudrait également aller chercher un milieu de terrain de classe mondial. Et dans cette optique, le conseiller football du PSG compte relancer un vieux dossier.

PSG - Real Madrid : Barcelone dénonce un problème avec Mbappé https://t.co/dgNknj7unE pic.twitter.com/8gbQ7n3mNs — le10sport (@le10sport) March 20, 2024

Bernardo Silva dit oui au PSG !

En effet, les Rouge-et-Bleu rêvent toujours de voir Bernardo Silva débarquer. Le10Sport.com vous a d’ailleurs révélé en exclusivité que l’international portugais était tenté par un retour en Ligue 1 et plus précisément par une aventure au PSG. La tendance semble même se confirmer de plus en plus.

Luis Campos a flairé le coup de génie ?