Mercato : Le PSG sur le point d'officialiser un dossier ?

Ce n’est désormais plus un secret mais depuis plusieurs semaines, le PSG a prolongé les contrats d’Achraf Hakimi, de Vitinha, ou encore de Luis Enrique. Alors que le club parisien attend le bon moment pour officialiser ces gros dossiers, l’officialisation pourrait avoir lieu lors de la réception de l’OL ce dimanche soir.

Le PSG est en plein chantier. Mal en point en Ligue des Champions, le club de la capitale croit encore pleinement en son nouveau projet, incarné par Luis Enrique. L’Espagnol, en fin de contrat à l’issue de cette saison à Paris, a prolongé son bail de deux ans au sein du club francilien.

Trois nouvelles signatures au PSG !

En revanche, Luis Enrique n’est pas le seul cadre du vestiaire parisien à avoir signé un nouveau contrat au PSG puisque Vitinha, mais aussi Achraf Hakimi se sont engagés jusqu’en juin 2029 à Paris. Dans le même temps, les dirigeants du club francilien seraient sur le point de prolonger Nuno Mendes également. Mais pour le moment, le PSG n’a rien officialisé, car en réalité, Paris souhaite annoncer les différentes prolongations récentes en même temps.

Vers une officialisation ce dimanche soir ?

Et à en croire les dernières indiscrétions du Parisien, une grande annonce devrait avoir lieu à l’occasion de la réception de l’OL ce dimanche soir (20h45). En marge de ce choc de Ligue 1 (le dernier de l’année au Parc des Princes), le PSG pourrait donc annoncer les prolongations d’Achraf Hakimi, de Vitinha, et de Nuno Mendes, avec l’idée que le groupe passe toujours avant les individualités. Dans un autre temps, Paris aimerait annoncer la prolongation du tandem Luis Enrique - Luis Campos un peu plus tard.