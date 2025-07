Mercato : Le PSG snobé, l’offre impossible à refuser !

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 17 ans, Franco Mastantuono s’apprête à connaitre un nouveau virage dans sa carrière. Et quel virage ! Le crack argentin va rejoindre le Real Madrid cet été, quittant ainsi son club formateur de River Plate. Tout proche de s’engager avec le PSG, Mastantuono a finalement cédé aux sirènes de la Casa Blanca. Une possibilité qu’il ne pouvait tout simplement pas laisser passer.

Alors que le PSG attend toujours sa première recrue estivale, celle-ci aurait pu être Franco Mastantuono. En effet, le club de la capitale touchait au but pour faire signer le crack de River Plate. A quelques heures près, l’Argentin aurait donc pu débarquer à Paris, mais c’était sans compter sur le Real Madrid. La Casa Blanca a réagi in extremis et a fait les efforts nécessaires pour s’offrir Mastantuono, dont la clause libératoire était fixée à 45M€.