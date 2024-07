Mercato : Le PSG se prend un râteau en direct ?

Thomas Bourseau

Que ce soit le PSG ou le FC Barcelone, les deux cadors de leurs championnats respectifs lorgneraient Nico Williams. Au Barça, des joueurs actuels et emblématiques du club culé ont vocalisé cette volonté. De quoi permettre à l’Athletic Bilbao de publiquement signifier son intention de ne pas céder la pépite de la sélection espagnole.

Le PSG se retrouve au coude à coude avec le FC Barcelone dans le feuilleton Nico Williams. Du haut de ses 21 ans, l’international espagnol met le feu à l’Euro avec Lamine Yamal et la sélection espagnole. Toutefois, Williams n’est clairement pas à vendre malgré les appels du pied de Yamal dernièrement ou bien Andrés Iniesta, légende du FC Barcelone.

Nico Williams fait rêver le Barça

Dans des propos relayés par SPORT, l’emblématique numéro 8 du Barça a tenu le discours suivant sur Nico Williams. « Il est indéniable qu'il permettrait au club de franchir un nouveau palier ». La Cadena SER a en outre fait savoir ce jeudi que le PSG forcerait le FC Barcelone à se confronter à un dilemme dans le dossier Williams puisque l’international espagnol serait l’unique grosse transaction que le club culé est prêt à effectuer sur ce mercato estival. Du côté du PSG, au même titre que Lamine Yamal, on suivrait avec attention l’évolution de la situation de Nico Williams.

Le président de Bilbao calme tout le monde pour Nico Williams

Mais qu’en pense l’Athletic Bilbao. Le club basque dispose d’un accord avec le clan Nico Williams pour que l’ailier défende ses couleurs jusqu’à l’été 2027. Et son président Jon Uriarte n’a pas caché que le pensionnaire de Liga n’est absolument pas obligé de vendre sa pépite au PSG, au FC Barcelone ou à qui que ce soit. « Nous n'avons pas la formule consistant à mettre publiquement la pression sur des joueurs sous contrat dans d'autres clubs pour essayer de les faire venir. Il a fait l'objet d'un bombardement de questions sur son avenir de manière démesurée et incontrôlée. L'Athletic Bilbao est financièrement, socialement et sportivement capable de garder dans sa structure des joueurs de l'envergure de ceux mentionnés, y compris Nico Williams ».