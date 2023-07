Mercato : Le PSG se lance dans un chantier inattendu

Arnaud De Kanel

Malgré la présence de Gianluigi Donnarumma dans l'effectif, Luis Enrique aimerait bousculer la hiérarchie au poste de gardien de but. Selon nos informations, le PSG n'a encore contacté aucun portier mais tout pourrait bouger en cas de départ de Keylor Navas...

Le PSG a énormément de travail sur ce mercato et doit se renforcer à tous les secteurs. Seul le poste de gardien de but était clairement fourni car Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas sont présents dans l'effectif. Problème, le Costaricien est à vendre et le numéro 2 Sergio Rico s'est gravement blessé. De plus, Luis Enrique ne serait pas contre l'idée de recruter un concurrent à l'Italien.

«Luis Enrique ne peut pas raffoler de Donnarumma»

Une idée que comprend parfaitement Daniel Riolo et qui permettrait de rebattre les cartes pour de nombreux joueurs. « J’ai envie d’être un peu optimiste parce que le vent du changement est vraiment en train de souffler. Il n’y a plus de titulaire dans cette équipe, il faut se le mettre en tête. Donc Donnarumma n’est plus titulaire. D’autant qu’il n’y a pas de numéro 2 puisqu’il n’y a pas de gardien. Luis Enrique ne peut pas raffoler de Donnarumma puisqu’il ne correspond pas à ses critères. Ils vont prendre un autre gardien et il y a aura de la concurrence. Ce qui vaut pour Donnarumma vaut pour tous les autres joueurs », a-t-il déclaré sur les ondes de RMC . Mais pour l'heure, rien n'a bougé au sein du club de la capitale.

Aucun contact avec un gardien

Bien que le PSG ait des idées derrière la tête, le10sport.com est en mesure de vous confirmer qu'aucun contact n'a établi avec un gardien, que ce soit pour Hugo Lloris ou Yassine Bounou. Luis Campos ne dégainera qu'une fois le départ de Keylor Navas officialisé. Comme l'été dernier, l'ancien portier du Real Madrid est poussé vers la sortie.