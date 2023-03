Mercato : Le PSG se déchire pour ce dossier chaud

La rédaction

Lié au PSG jusqu'en juin 2023, la suite de l'aventure de Lionel Messi avec le PSG n'est toujours pas réglée. Si tout est fait pour que La Pulga prolonge au sein du club de la capitale, de nombreuses questions viennent freiner une potentielle prolongation, tel que le salaire. De plus, la question d'une prolongation de la star argentine ne fait pas l'unanimité au sein du club...

L'ancien joueur du FC Barcelone ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. Pour l'heure, les discussions avec le PSG continuent, et avancent, sans pour autant qu'une prolongation soit imminente. Car entre les offres mirobolantes venant de championnats « exotiques », et les prétentions salariales de Messi, l'avenir de l'Argentin au PSG n'est pas encore tracé.

S'en va...ou s'en va pas ?

En plus d'une prolongation de contrat proposée par le PSG, Lionel Messi pourrait également être tenté de quitter la France, et l'Europe pour découvrir un autre championnat. Selon RMC Sport, l'Inter Miami fait toujours les yeux doux au champion du monde 2022 et pourrait même bénéficier de l'aide de la Major League Soccer pour convaincre le septuple Ballon d'Or de plier bagages pour vivre le rêve américain.

Coup de théâtre au PSG, un contrat en or attend Neymar https://t.co/RFutADYWOE pic.twitter.com/CeUoYNHHt0 — le10sport (@le10sport) March 16, 2023

Messi ne fait pas l'unanimité

Selon les informations de RMC Sport, Messi ne serait pas totalement en odeur de sainteté au PSG pour que sa prolongation soit voulue par l'ensemble du club. En effet, il est évoqué le fait que tout le monde, au sein du PSG n'est pas convaincu de la nécessité de prolonger Messi.