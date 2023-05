Mercato : Le PSG s’attaque à un crack, le feuilleton est lancé

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Inconnu du grand public, Noah Darvich pourrait faire l’objet d’une lutte acharnée sur le mercato cet été. La pépite allemande de 16 ans évoluant à Fribourg suscite notamment les convoitises du PSG, mais d’autres cadors européens sont sur ses traces à l’instar d’Arsenal et du Bayern Munich, de quoi compliquer la tâche de Luis Campos.

À 16 ans, Noah Darvich est considéré comme l’un des grands espoirs du football allemand. Le milieu offensif de Fribourg, sous contrat jusqu’en juin 2024, a notamment tapé dans l’oeil de Luis Campos, le conseiller sportif du Paris Saint-Germain. Des discussions auraient déjà eu lieu entre la formation parisienne et l’entourage de Noah Darvich, mais le PSG a encore du travail devant lui.

Le PSG vise une pépite allemande

Et pour cause, Noah Darvich suscite les convoitises de plusieurs cadors européens. CulturePSG annonçait dernièrement que le joueur de 16 ans avait la cote en Angleterre, aux Pays-Bas et sans surprise en Allemagne. De son côté, CaughtOffside révèle l’identité des clubs en question.

Noah Darvich a la cote en Europe

En plus du PSG, Arsenal, le Bayern Munich et au moins un autre club de Premier League suivent de près la situation de Noah Darvich. Fribourg, de son côté, aimerait conserver sa pépite mais aurait conscience qu’il sera difficile de parvenir à ses fins. Pour l’heure, aucune décision n’aurait encore été prise.