ASSE : Il claque la porte au pire moment et balance tout

Amadou Diawara

Alors que l'ASSE est descendu en Ligue 2 à la fin de la saison 2021-2022, Denis Bouanga a décidé de prendre ses jambes à son cou, migrant vers la MLS du côté du Los Angeles FC. Près d'un an plus tard, l'attaquant de 28 ans a expliqué son choix de fuir le club du Forez.

Arrivé à l'ASSE à l'été 2019, Denis Bouanga a vécu un cauchemar chez les Verts lors de la saison 2021-2022. En effet, l'attaquant de 28 ans était un pensionnaire du club stéphanois lorsqu'il est descendu en Ligue 2.

Bouanga a fui l'ASSE pour signer au LAFC

Alors qu'il a vécu la relégation de l'ASSE comme un cauchemar, Denis Bouanga a décidé de fuir le club du Forez. En effet, l'ancien de Nimes s'est envolé vers les Etats-Unis pour s'engager en faveur du Los Angeles FC en MLS, franchise avec laquelle il est lié jusqu'au 31 décembre 2025. Lors d'un entretien accordé à Canal + , Denis Bouanga est revenu sur son départ de l'ASSE, dévoilant les raisons qui l'ont poussé à prendre le large.

«Il fallait vraiment passer à autre chose»