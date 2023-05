Il craint une catastrophe pour l’ASSE

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Désormais assurée de son maintien en Ligue 2, l’ASSE peut se tourner vers la saison prochaine avec la ferme intention de retrouver l’élite le plus rapidement possible. Cela devrait être avec Laurent Batlles sur le banc malgré les récentes rumeurs concernant son avenir. Pour le plus grand bonheur de Denis Balbir, qui craint clairement un départ du coach stéphanois.

Malgré une première partie de saison catastrophique, l'ASSE a évité le pire en assurant son maintien en Ligue 2. Place désormais à la préparation de la saison prochaine. Avec Laurent Batlles sur le banc ? Denis Balbir espère bien que le coach stéphanois poursuivra l'aventure.

«J'espère vraiment qu'il ne claquera pas la porte»

« Pour conclure cette chronique, j'ai vu que la semaine avait été marquée par des incertitudes autour de l'avenir de Laurent Batlles. A titre personnel, j'espère vraiment qu'il ne claquera pas la porte. Il fait partie de ces jeunes entraîneurs qui savent apprendre de leurs erreurs et s'adapter. On l'a vu tout au long de la saison avec Saint-Etienne », écrit le journaliste dans sa chronique pour BUT Football Club avant de poursuivre.

«Ce serait une erreur que de le laisser partir»