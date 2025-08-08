Mercato : Le PSG refait un coup à la Désiré Doué !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après avoir tenté par deux fois de convaincre le LOSC, le PSG a fini par trouver un accord ce jeudi avec le club de Lucas Chevalier, la grande cible du mercato au poste de gardien. Les dirigeants parisiens semblent avoir fait leur choix et s'apprêtent à valider un transfert pour 55M€. Le PSG n'a pas hésité à ajouter une grosse somme en bonus, un peu comme ils l'avaient fait pour le recrutement de Désiré Doué l'année dernière.

En finissant sa saison très tard, le PSG a mis longtemps avant de vraiment démarrer son mercato. Depuis des mois, la question du gardien suscite de nombreuses interrogations puisque Lucas Chevalier a été identifié comme le remplaçant idéal en cas de départ de Gianluigi Donnarumma. L'Italien n'est pas encore parti mais le Français arrive déjà dans la capitale. Le PSG a su convaincre le LOSC en offrant des bonus importants, une stratégie qui avait payé pour Désiré Doué.

Lucas Chevalier débarque à Paris Attendu prochainement dans la capitale pour signer son nouveau contrat, Lucas Chevalier devrait être recruté pour environ 55M€. Une grosse somme qui compte aussi de nombreux bonus. « 55M€ pour Chevalier (43M + 12M€). Le PSG a l’habitude de mettre des gros bonus. Désiré Doué aussi, c’était 20M€. C’est un contrat de cinq saisons, il passera sa visite médicale demain » affirme Fabrice Hawkins dans l'After Foot sur RMC. Désiré Doué avait lui été recruté pour 50M€ sans compter les bonus, qui s'étendraient donc à 20M€.