Mercato : Le PSG reçoit une réponse pour cette star à 130M€

Depuis plusieurs saisons désormais, le nom de Victor Osimhen est associé au PSG. L’attaquant nigérian de 25 ans se rapproche d’un départ de Naples cet été, lui qui dispose d’une clause libératoire de 130M€. Toujours intéressé par le numéro 9, Paris pourrait négocier un montant inférieur à cette fameuse clause afin de boucler l’opération. Explication.

Le mercato estival du PSG pourrait être animé. L’été dernier, le club de la capitale avait recruté deux attaquants de pointe. Si la priorité parisienne à ce poste se nommait Victor Osimhen, les dirigeants avaient finalement déboursé 170M€ pour les recrutements de Randal Kolo Muani et de Gonçalo Ramos. Un an plus tard, le Nigérian devrait quant à lui quitter Naples.

Le PSG lorgne Victor Osimhen

Car en prolongeant son contrat au sein du club italien en janvier dernier, Victor Osimhen s’est vu inclure une clause libératoire de 130M€ facilitant ainsi un départ cet été. Le PSG se laissera-t-il tenter pour une nouvelle approche concernant l’attaquant de 25 ans ? Possible. L’été dernier, Paris s’était heurté aux 200M€ demandés par le président Aurelio De Laurentiis afin de lâcher Osimhen.

Naples se tient à l’écoute pour le buteur nigérian

Toutefois, dépenser 130M€ pour la venue du Nigérian représente tout de même un énorme investissement de la part du PSG cet été. Mais à en croire les dernières indiscrétions du Corriere Dello Sport, Naples serait à l’écoute d’offres d’un montant inférieur à cette fameuse clause libératoire. A voir si Paris se lancera dans le jeu des négociations, alors que le média transalpin souligne que Luis Campos, conseiller sportif du PSG, apprécie beaucoup Victor Osimhen depuis leur aventure commune à Lille...