Mercato : Le PSG prépare un coup à la Neymar

Thomas Bourseau

Neymar entamait son aventure au PSG à l’été 2017 avec l’étiquette du joueur le plus cher de l’histoire, mais aussi avec une belle diminution physique au pied qui l’a desservi par la suite. Le Paris Saint-Germain n’aurait pas appris de ses erreurs puisqu’il serait en passe de fermer les yeux sur l’état physique de Lucas Hernandez en marge de son transfert du Bayern Munich…

A l’été 2017, le PSG frappait un très grand coup et ressortait vainqueur d’un feuilleton qui avait animé les presses française et espagnole, mais aussi mondiale. En effet, Neymar quittait le FC Barcelone seulement un an après sa prolongation de contrat pour rejoindre le PSG qui était parvenu à payer sa clause libératoire de 222M€. Cependant, Neymar a régulièrement été blessé depuis et une décision du Paris Saint-Germain pourrait en être une des raisons.

Le PSG savait pour le pied de Neymar, mais a fermé les yeux

A son arrivée à Paris en 2017, les examens effectuées lors de la traditionnelle visite médicale avaient dévoilés des problèmes à son pied droit qui aurait été en mauvais état selon L’Équipe . Une opération immédiate aurait été une option, prise en considération, mais en raison des enjeux financiers conséquents de sa venue, cette éventualité n’a pas été explorée.

Le PSG s’est planté pour Neymar, mais jouera avec le feu pour Lucas Hernandez