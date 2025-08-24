Mercato : Le PSG plombé par un ancien de la maison ?

Alexis Brunet

Dans les derniers jours du mercato, le PSG compte vendre certains joueurs. Randal Kolo Muani fait partie des candidats à un départ, lui qui plait beaucoup à la Juventus de Turin. Malheureusement, le champion de France n’arrive pas à trouver un accord avec la formation italienne, qui pourrait donc se tourner vers une autre piste, bien aidée par un ancien Parisien.

Lors du dernier mercato hivernal, le PSG avait prêté de nombreux joueurs qui n’entraient plus dans les plans de Luis Enrique. Milan Skriniar, Marco Asensio et Randal Kolo Muani étaient donc allés voir ailleurs et aujourd’hui deux de ces trois joueurs sont encore sous contrat avec le champion de France.

Asensio et Kolo Muani sont sur le départ Après un prêt réussi au Fenerbahçe, Milan Skriniar s’est définitivement engagé avec la formation turque cet été. Pour ce qui est de Randal Kolo Muani et Marco Asensio, les deux attaquants sont toujours des joueurs du PSG, malgré certaines touches. L’Espagnol intéresse Aston Villa, alors que le Français lui est encore une fois dans les petits papiers de la Juventus de Turin.