Mercato : Le PSG plombé par un ancien de la maison ?

Dans les derniers jours du mercato, le PSG compte vendre certains joueurs. Randal Kolo Muani fait partie des candidats à un départ, lui qui plait beaucoup à la Juventus de Turin. Malheureusement, le champion de France n’arrive pas à trouver un accord avec la formation italienne, qui pourrait donc se tourner vers une autre piste, bien aidée par un ancien Parisien.
Lors du dernier mercato hivernal, le PSG avait prêté de nombreux joueurs qui n’entraient plus dans les plans de Luis Enrique. Milan Skriniar, Marco Asensio et Randal Kolo Muani étaient donc allés voir ailleurs et aujourd’hui deux de ces trois joueurs sont encore sous contrat avec le champion de France.
Asensio et Kolo Muani sont sur le départ
Après un prêt réussi au Fenerbahçe, Milan Skriniar s’est définitivement engagé avec la formation turque cet été. Pour ce qui est de Randal Kolo Muani et Marco Asensio, les deux attaquants sont toujours des joueurs du PSG, malgré certaines touches. L’Espagnol intéresse Aston Villa, alors que le Français lui est encore une fois dans les petits papiers de la Juventus de Turin.
Un transfert de Nkunku pourrait plomber le PSG dans le dossier Kolo Muani
Depuis de nombreux mois maintenant, le PSG et la Juventus de Turin négocient pour le retour de Randal Kolo Muani. Aucun accord n’a pour le moment été trouvé et la formation italienne réfléchirait donc à d’autres pistes. La Vieille Dame apprécie beaucoup Loïs Openda selon les dires du Corriere dello Sport et un ancien Parisien pourrait bien l’aider pour ce transfert. En effet, Christopher Nkunku est dans le viseur du RB Leipzig et s’il fait son retour au sein de la formation allemande, cette dernière sera alors davantage partante à laisser partir l’international belge. L’ancien Titi pourrait donc jouer un sale tour au champion de France, à moins qu’il ne décide finalement de baisser ses prétentions financières pour RKM. Affaire à suivre…