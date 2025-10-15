Mercato : Le PSG plombé par le fair-play financier !

Lors du dernier mercato estival, le PSG a été plus discret que d'habitude. En effet, le club de la capitale n'a recruté que trois joueurs pour régaler Luis Campos. Freiné par le fair-play financier, le PSG a refusé de faire des folies. D'ailleurs, l'opération Illia Zabarnyi aurait pu ne jamais se concrétiser.
Lors de la dernière fenêtre de transferts, le PSG n'a officialisé que trois arrivées au total : Renato Marin, Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi. Ces dernières saisons, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi avait l'habitude de faire plus de folies sur le mercato. Mais, comme révélé par L'Equipe, le PSG a préféré rester discret pour ne pas risquer de violer les règles du fair-play financier.
Le PSG n'a pas pu faire de folies l'été dernier
Selon les informations de L'Equipe, l'UEFA surveille toujours le PSG de près vis-à-vis du fair-play financier. Conscient de la situation, Luis Campos a joué la carte de la prudence, répétant à ses interlocuteurs qu'il ne pouvait pas faire n'importe quoi sur le mercato.
PSG : Le fair-play financier a fait durer le feuilleton Zabarnyi
D'après les indiscrétions de L'Equipe, l'argument financier a été mis en avant par le PSG lors des négociations durant la dernière fenêtre de transferts. D'ailleurs, les hautes sphères parisiennes faisaient un point hebdomadaire avec l'UEFA pour connaitre sa marge de manœuvre. Comme précisé par le média français, c'est à cause du fair-play financier que l'opération Illia Zabarnyi - transféré pour une somme proche de 63M€, hors bonus, au PSG - a mis du temps à se concrétiser.