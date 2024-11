Mercato : Le PSG plombé par l’Arabie saoudite pour le transfert de Vinicius Jr ?

Arnaud De Kanel

Le PSG est prêt à frapper un grand coup sur le marché des transferts. En effet, d'après les informations de la presse espagnole, le club de la capitale aimerait enrôler Vinicius Jr dans les prochains mois. Mais l'Arabie saoudite est également sur le coup et sa puissance financière pourrait bien faire la différence, pour convaincre aussi bien le joueur que le Real Madrid.

Malgré le départ de Kylian Mbappé, le PSG n'a pas recruté de superstar cet été pour compenser la perte de la vedette française. Mais le club de la capitale pourrait rapidement rectifier le tir puisqu'il existerait un intérêt prononcé pour Vinicius Jr. L'ailier brésilien est courtisé en Europe, mais pas que.

Le PSG pense à Vinicius Jr

Très touché par son échec au Ballon d'Or, Vinicius Jr pourrait reconsidérer son avenir en club. Et selon les informations de MARCA, le PSG ferait parti des prétendants à la signature du virevoltant brésilien.

Avantage Arabie saoudite ?

Or, le PSG part de très loin dans ce dossier. D'après MARCA, l'Arabie saoudite n'aurait pas abandonné l'idée de signer Vinicius Jr dans les prochains mois. La formation la plus intéressée reste Al-Hilal et le quotidien espagnol indique que la puissance financière saoudienne pourrait faire pencher la balance en sa faveur. Las Saoudiens peuvent donc jouer un sale tour au PSG.