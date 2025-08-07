Mercato : Le PSG marque l’histoire avec ce transfert XXL !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Après plusieurs semaines de négociations, le PSG est finalement parvenu à un accord total avec le LOSC pour le transfert de Lucas Chevalier. Le gardien de 23 ans va rejoindre le club parisien en cette fin de semaine pour un montant de 55M€, ce qui en fait le gardien français le plus cher de l’histoire.

Le PSG touche au but. Ayant repris l’entraînement ce mercredi, le club de la capitale se prépare déjà à son premier choc de la saison face à Tottenham en Supercoupe d’Europe le 13 août. Pour cette finale, Luis Enrique devrait pouvoir compter sur la présence de Lucas Chevalier.

Lucas Chevalier au PSG, un transfert historique Malgré l’incertitude régnant atour de l’avenir de Gianluigi Donnarumma, le gardien de 23 ans va s’engager en faveur du PSG dans les prochaines heures. Sa visite médicale est prévue pour ce vendredi, alors que d’après l’Equipe, le montant du transfert s’élève à 40M€, et 55M€ en comptant divers bonus facilement atteignables. Lucas Chevalier va donc prochainement devenir le gardien français le plus cher de l’histoire.