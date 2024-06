Mercato : Le PSG le recale, Mourinho lui déroule le tapis rouge !

Thomas Bourseau

Le PSG cherche un successeur de Kylian Mbappé et la presse allemande a évoqué un intérêt parisien pour Kingsley Coman, enfant du club. le10sport.com vous a démenti cette volonté du Paris Saint-Germain pour le bonheur de José Mourinho, qui semble avoir très vite déchanter.

Cette semaine, une rumeur a animé l’actualité mercato du PSG. Et pour cause, dix ans après sa décision de quitter son club formateur pour la Juventus puis le Bayern Munich où il évolue toujours, Kingsley Coman a été annoncé dans le viseur du PSG par Sky Deutschland. Et un éventuel retour au Paris Saint-Germain plairait au principal intéressé.

José Mourinho rêve de faire venir Kingsley Coman au Fenerbahçe

Néanmoins, le PSG ne pense absolument pas à rapatrier Kingsley Coman. le10sport.com vous l’a assuré le 25 juin dernier, l’international français ne fait pas partie des plans du champion de France. De quoi permettre à José Mourinho d’en profiter. Sky Deutschland annonce ces dernières heures que le nouvel entraîneur de Fenerbahçe adorerait mettre la main sur Kingsley Coman qui sera libéré par le Bayern Munich cet été contre une offre abordable.

Kingsley Coman ne pense pas au Fenerbahçe