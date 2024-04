Mercato : Le PSG lance des négociations inédites pour un transfert

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En quête de renforts dans l’entrejeu en vue de la saison prochaine, le PSG s’intéresse notamment à Joshua Kimmich dont l’avenir au Bayern Munich est incertain. Et si le club parisien venait à mener des négociations, elles seraient inédites puisque le milieu de terrain allemand n’a pas d’agent et mène lui-même les discussions pour son avenir.

Lors du prochain mercato estival, le PSG devrait se montrer actif, notamment pour compenser le départ de Kylian Mbappé. Mais pas seulement. En effet, le club de la capitale essaiera également de se renforcer dans l'entrejeu. Dans cette optique, la piste menant à Joshua Kimmich revient avec insistance. Et si jamais des négociations venaient à être lancées, elles seraient assez inédites puisque le milieu de terrain du Bayern Munich ne possède pas d'agent.

Kimmich n'a pas d'agent

« L'avantage est que vous pouvez parler pour vous-même, mais cela peut aussi être un inconvénient. Il est parfois difficile de parler en son nom. Vous êtes responsable de votre décision. C'est la chose la plus importante pour moi : être à la table, écouter directement ce que disent les décideurs et pouvoir parler directement au club et à l'entraîneur. Cela m'aide à prendre une très bonne décision pour ma famille et pour moi-même », explique le milieu de terrain du Bayern Munich dans une interview accordée à AS .

«Je me concentre uniquement sur les deux matches contre le Real Madrid»