Zidane peut gâcher un gros transfert au PSG

Bien décidé à recruter un nouveau milieu de terrain d'envergure internationale, le PSG s'intéresserait notamment à Joshua Kimmich dont l'avenir au Bayern Munich est incertain. Néanmoins, le polyvalent joueur allemand assure que son futur dépendra grandement du nom du successeur de Thomas Tuchel qui pourrait être Zinedine Zidane.

Le prochain mercato estival du PSG s'annonce animé. Et pour cause, les Parisiens devraient préparer la succession de Kylian Mbappé dont le départ va offrir une plus large surface financière au club de la capitale qui souhaite notamment recruter un grand nom au milieu de terrain.

L'entraîneur du Bayern aura une influence sur l'avenir de Kimmich

Dans cette optique, le PSG s'intéresserait notamment à Joshua Kimmich dont l'avenir au Bayern Munich s'annonce incertain. Néanmoins, le départ de Thomas Tuchel pourrait relancer ce feuilleton. Plusieurs noms circulent pour le remplacer à l'image de Zinedine Zidane ou encore Ralf Rangnick. Et le joueur confirme d'ailleurs que l'identité du futur coach sera importante dans son choix.

«C'est une question très intéressante pour moi»