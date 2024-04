Mercato : Transferts à 170M€, que doit faire le PSG ?

Benjamin Labrousse

Lors du dernier mercato estival, le PSG n’avait pas hésité à lâcher 170M€ pour les recrutements de Randal Kolo Muani (90M€) et de Gonçalo Ramos (80M€). Si le premier connaît de grandes difficultés pour sa première saison à Paris, le second se révèle au plus haut niveau. Selon vous, que doit faire la direction du PSG au poste d’avant-centre cet été ?

Ce samedi soir, le PSG a buté face à une belle équipe du Havre (3-3). Menés (1-3) pendant de longues minutes, les hommes de Luis Enrique s’en sont remis à une excellente entrée de Gonçalo Ramos. Passeur décisif sur le second but parisien et auteur d’une superbe tête croisée pour égaliser, l’avant-centre portugais s’affirme comme l’une des valeurs sûres du PSG sur cette fin de saison. Recruté contre 80M€, Ramos fait le bonheur de Luis Enrique.

« Il a été exceptionnel ce soir »

« C’est vrai que c’est surprenant. Il est toujours à 100%. Il n’y a qu’à le voir à l’entraînement, avec son engagement constant, pour savoir que le jour où vous avez besoin de Gonçalo Ramos, il répondra présent. Il a été exceptionnel ce soir et nous a offert le titre de champion de Ligue 1. Je suis ravi de l’avoir. C’est bien pour lui, sur le plan personnel, mais aussi pour l’équipe. Nous abordons deux matches merveilleux. Il faut essayer d’en profiter et de tout donner. Nous voulons donner de la joie à nos supporters. C’est l’objectif » , lâchait ainsi le coach du PSG après la rencontre.

Kolo Muani en grande difficulté au PSG

Pour Randal Kolo Muani, également recruté cet été contre 90M€, l’état de forme est tout autre. Le numéro 23 est en grande difficulté ces derniers temps, et ne parvient pas à se montrer à son avantage. Après la victoire parisienne face à Lorient ce mercredi (1-4), l’international Français a été aperçu en pleine réception de consignes de la part de Luis Enrique, une scène plus que symbolique de la situation du joueur de 25 ans au PSG…

Victor Osimhen bientôt à Paris ?

Si les dirigeants parisiens ont donc investi 170M€ pour les arrivées de ces deux attaquants de pointe, quid de la rumeur Victor Osimhen ? Le Nigérian, convoité par le PSG depuis 2022, pourrait quitter Naples contre un montant de 130M€ correspondant à sa clause libératoire…



Selon vous, que doit faire la direction du PSG cet été pour le poste de numéro 9 ? A vos votes !