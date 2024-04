PSG : Transfert confirmé pour cette star !

Thibault Morlain

A l’approche du mercato estival, il est de plus en plus question d’un potentiel départ de Bernardo Silva, aujourd’hui à Manchester City. Si rien n’est encore sûr à 100% concernant l’avenir de l’international portugais, on se dirigerait toutefois bel et bien vers un transfert dans les mois à venir. Pour le plus grand bonheur du PSG et du FC Barcelone, intéressés par Bernardo Silva.

En août dernier, Bernardo Silva prolongeait son contrat avec Manchester City. Le voilà aujourd’hui lié jusqu’en 2026, mais dans son bail figurerait une clause libératoire de 58M€. Par conséquent, il est énormément question d'un départ du Portugais, lui qui est très courtisé en Europe. Le PSG et Barcelone penseraient à Bernardo Silva, plus proche que jamais de faire ses valises.



Luis Enrique - Mbappé : Il annonce «quelque chose de grand» au PSG https://t.co/bUJ38eWWI3 pic.twitter.com/iISYfUHj9u — le10sport (@le10sport) April 28, 2024

« La probabilité qu’il quitte Manchester City est réelle »

Cet été, Bernardo Silva pourrait bel et bien quitter Manchester City. En effet, pour CaughtOffside , Fabrizio Romano a assuré : « Le nom de Bernardo Silva continue d’être dans les rumeurs de transfert, certains médias essayant de dire qu’il a déjà décidé de quitter Manchester City cet été. De ce que je comprends, la probabilité qu’il quitte Manchester City est réelle, mais rien n’a été annoncé au club, Bernardo voulant se concentrer sur les derniers matchs ».

« Bernardo ne prendra aucune décision formelle avant la fin de la saison »