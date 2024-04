Mercato - Real Madrid : Mbappé jouera avec un crack l’an prochain !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En fin de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé a déjà acté son départ en interne et devrait, sauf incroyable rebondissement de dernière minute, s'engager libre avec le Real Madrid. Et le capitaine de l'équipe de France évoluera aux côtés du jeune crack turc Arda Güler la saison prochaine comme l'a indiqué Carlo Ancelotti.

Kylian Mbappé et le PSG, c'est bientôt la fin ! L'attaquant de 25 ans a d'ores et déjà acté son départ libre à l'issue de la saison, et il aurait même déjà trouvé un accord contractuel avec le Real Madrid qui l'attend déjà de pied ferme. Le début d'une nouvelle histoire donc pour Mbappé, qui aura l'occasion de côtoyer de nombreux talents au sein du club merengue l'an prochain, dont un particulièrement prometteur.

Mbappé avec Arda Güler au Real

En effet, interrogé ces derniers jours en conférence de presse, Carlo Ancelotti a clairement indiqué que le jeune milieu offensif turc Arda Güler (19 ans), qui vit une première saison minée par les blessures au Real Madrid, restera malgré tout au club l'an prochain : « Arda Güler va être un joueur très important pour nous à l'avenir. Il ne fait aucun doute qu'il restera ici l'année prochaine », a lâché l'entraîneur madrilène.

Une attaque XXL à disposition

Mais contrairement à Kylian Mbappé, Güler ne devrait pas démarrer la prochaine saison dans la peau d'un titulaire indiscutable au Real Madrid. Carlo Ancelotti pourrait opter pour un quatuor offensif composé de ses stars actuelles avec Jude Bellingham, Rodrygo et Vinicius Junior, auxquelles viendrait donc s'ajouter l'attaquant du PSG.