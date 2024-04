Le PSG lâche 170M€, Luis Enrique annonce un grand coup

Benjamin Labrousse

Lors du dernier mercato estival, le PSG n’avait pas hésité à lâcher 170M€ pour les recrutements de Gonçalo Ramos (80M€) et de Randal Kolo Muani (90M€). Les deux attaquants connaissent des états de forme différents dans la capitale, mais Luis Enrique a tenu à afficher sa satisfaction concernant ses deux buteurs en conférence de presse ce mardi.

Le PSG a totalement chamboulé son effectif au cours du dernier mercato estival. Sur le plan offensif notamment, Paris a misé gros avec le recrutement de deux avant-centres : Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos. Les deux joueurs n’ont pas cependant connu la même dynamique au PSG.

Deux saisons différentes pour Kolo Muani et Ramos

Si Randal Kolo Muani peine réellement à décoller, Gonçalo Ramos lui, aura attend le début d’année 2024 pour prendre son envol. Le Portugais est tout simplement le meilleur buteur du PSG en championnat depuis le début de l’année, et a de nouveau frappé fort face à l’OL dimanche soir avec un doublé (4-1). Interrogé au sujet du numéro 9 ce mardi en conférence de presse, Luis Enrique s’est montré très satisfait, mais n’oublie pas non plus le cas de Randal Kolo Muani.

« C'est bien d'avoir des 9 comme Kolo Muani et Ramos »