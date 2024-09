Mercato : Le PSG lâche 170M€, Luis Enrique promet du lourd !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très attendu cet été, le PSG aura finalement peu agité le mercato, se contentant de quatre renforts pour un total avoisinant les 170M€. Globalement, ce recrutement estival a grandement été commenté, mais Luis Enrique se dit quant à lui très satisfait d’avoir vu débarquer Safonov, Neves, Pacho et Doué.

Cet été, le PSG aura déboursé 170M€ pour recruter quatre joueurs à savoir Matvey Safonov, Joao Neves, Willian Pacho et Désiré Doué. Cela fait donc peu de renforts pour un seul mercato, mais Luis Enrique assure pourtant qu'il est très satisfait du mercato réalisé par le PSG.

Barcola - PSG : Deschamps livre une grosse confidence ! https://t.co/VoiC9iwZxL pic.twitter.com/uRtVAN1fzF — le10sport (@le10sport) September 1, 2024

«Nous avons fait un très bon mercato»

« En premier lieu, nous avons fait un très bon mercato, on s'est amélioré avec un joueur par ligne et je suis plus que satisfait du mercato que nous avons fait », lâche l’entraîneur du PSG devant les médias, avant d’en rajouter une couche.

«Nous savions que c'était un mercato difficile»

« Nous savions que c'était un mercato difficile, on a toujours fait ce constat, comme pour toutes les équipes, mais il y a différentes situations. Nous avons déjà une très bonne équipe parce qu'on s'est bien renforcé l'année passée et maintenant nous cherchons à développer ce projet, à le faire avancer. Mais je suis très content du mercato », ajoute Luis Enrique.