Mercato : Le PSG imité, le RC Lens s’enflamme

Thibault Morlain

Sur ce mercato estival, le PSG est l’un des acteurs majeurs en Europe. En effet, le club de la capitale a déjà accueilli 6 renforts, mais voilà que le RC Lens n’est également pas en reste. Qualifié pour la Ligue des Champions, le club nordiste recrute aussi en conséquence durant cette intersaison. Le total est désormais à 5 recrues pour Lens, qui s’est enflammé pour le dernier venu dans l’effectif de Franck Haise.

Au terme d’une dernière saison remarquable, le RC Lens s’est donc qualifié pour la Ligue des Champions. De gros rendes-vous vont alors attendre les joueurs de Franck Haise et forcément, il faut s’armer en conséquence. Et jusqu’à présent, Lens marche notamment dans les traces du PSG et ses 6 recrues estivales. Dans le nord de la France, on a déjà accueilli 5 nouveaux joueurs. Après Andy Diouf, Stijn Spierings, Morgan Guilavogui et Neil El Aynaoui, c’est Oscar Cortes qui s’est engagé ce vendredi avec Lens.

« Il a pleinement sorti son épingle du jeu en 2023 »

A 19 ans, Oscar Cortes, international colombien, pose donc ses valises au RC Lens. Et chez les Sang et Or, on est heureux d’accueillir cet ailier. Pour les médias du club, Arnaud Pouille, directeur général de Lens, a confié : « Avec Oscar, nous signons notre cinquième recrue de ce mercato estival. C’est un joueur désormais international A qui était sous nos radars depuis plusieurs mois. Nous avons été attentifs à la progression de ses performances en club et sur la scène internationale. Car si Oscar n’a que 19 ans, ce champion de Colombie 2023 avec le FC Millonarios et quart de finaliste au Mondial U20 a pleinement sorti son épingle du jeu en 2023 ».

« Un talent brut et prometteur »