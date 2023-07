Surprise, la star du RC Lens de retour ?

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Avec une saison historique et une qualification directe en Ligue des Champions, le mercato estival du RC Lens est très agité. Seko Fofana, le capitaine, était en partance pour Al-Nassr mais l’interdiction d’inscrire des recrues du club saoudien bloque le deal. L’international ivoirien pourrait même revenir s’entraîner avec les Sang et Or si une solution rapide n’est pas trouvée.

Le RC Lens s’attendait à un mercato mouvementé, c’est ce qu’il se passe. Alors que le transfert de Loïs Openda au RB Leipzig est en passe d’être bouclé, celui de Seko Fofana a pris du plomb dans l’aile. Pourtant, il y a encore deux semaines, l’international ivoirien était à un pas d’Al-Nassr, le club de Cristiano Ronaldo. Un accord avait été trouvé entre les deux formations et tout semblait ficelé pour que Seko Fofana s’envole en Arabie saoudite.

Haise s’exprime sur le départ attendu de Fofana

« D'abord, il y a des opportunités. Quand ça fonctionne, il est normal qu'il y en ait, et chacun fait ses choix. Ce serait facile de dire que je les comprends ou ne les comprends pas. C'est tellement personnel. Le plus important, pour les joueurs qui partent, c'est qu'ils aient tout donné pour le club », reconnaissait Franck Haise dimanche dernier dans le journal L’Équipe . L’entraîneur du RC Lens est prêt à laisser filer Seko Fofana mais un détail l’empêche de partir.

Al-Nassr bloqué, Fofana de retour à Lens ?