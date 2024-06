Mercato : Le PSG est fixé pour cette star de Deschamps

Thomas Bourseau

Theo Hernandez est un élément indéboulonnable de la défense de l’AC Milan et de l’équipe de France de Didier Deschamps. Un profil qui plairait particulièrement au PSG. Et il se pourrait que le feu passe au vert cet été pour que le Paris Saint-Germain puisse lancer son offensive.

Du haut de ses 26 ans, Theo Hernandez a mis tout le monde d’accord à l’AC Milan depuis son arrivée à l’été 2019. Si bien que les Rossoneri ont tout fait pour le conserver le plus longtemps possible et seraient toujours dans la même optique. C’est pourquoi le défenseur gauche et international français serait en discussions avec ses dirigeants afin de prolonger son contrat courant jusqu’en juin 2026.

«On verra», Theo Hernandez jette un froid sur son avenir à l’AC Milan

Feu vert donc pour le PSG ? Le comité directeur du Paris Saint-Germain ferait du recrutement de Theo Hernandez une véritable option. Ce qui permettrait au club parisien de réunir Lucas Hernandez avec son frère cadet. Et il semble que le défenseur de l’AC Milan ne soit pas déterminé à poursuivre sa carrière à Milan. « Je suis 100% concentré sur l'Euro. Si je vais rester à Milan ou partir ? On verra après ». a confié Theo Hernandez en conférence de presse samedi matin. Bonne nouvelle pour le PSG.

Theo Hernandez trop gourmand pour l’AC Milan ?