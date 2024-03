Mercato : Le PSG entre dans la bataille pour une sensation à l’étranger !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Avec plus de 500 buts à son actif avec les équipes jeunes de l’AC Milan, Francesco Camarda marque les esprits et attises les convoitises sur le marché des transferts. Le PSG est à la lutte avec de nombreux clubs pour la signature de la sensation italienne, autorisée dès ce dimanche à signer le premier contrat professionnel de sa carrière.

Ce dimanche est un jour important pour Francesco Camarda, qui fête en ce 10 mars 2024 ses 16 ans, l'âge légal pour la signature de son premier contrat professionnel. L’attaquant italien est promis à un très grand avenir après ses prestations époustouflantes avec les équipes jeunes de l’AC Milan, totalisant plus de 500 réalisations. Sans grande surprise, les cadors se l’arrachent déjà.

Le PSG à la lutte avec les cadors

Et le PSG ne fait pas exception. Ce dimanche, Foot Mercato confirme l’intérêt de Luis Campos à l’égard de Francesco Camarda. Une véritable bataille se prépare puisque le PSG se retrouve confronté dans ce dossier à Arsenal, Manchester City, Tottenham, le Borussia Dortmund, la Juventus mais également l’Inter.

L’AC Milan négocie