Mercato : Le PSG enfin fixé pour ces deux phénomènes de l'Euro ?

Alexis Brunet

Le PSG travaille activement pour préparer la saison prochaine et offrir des renforts à Luis Enrique. Le club de la capitale est notamment intéressé par deux compatriotes de son entraîneur, à savoir Nico Williams et Dani Olmo. Problème, le FC Barcelone est également intéressé par les deux champions d’Europe. Les Blaugrana pourraient même boucler les deux opérations très prochainement.

Pour le moment, le PSG est très calme sur le marché des transferts. En plus de Gabriel Moscardo qui avait été recruté l'hiver dernier, le club de la capitale n’a mis la main que sur le gardien de but Matvey Safonov. Mais tout pourrait s’accélérer dans les prochains jours. En effet, les dirigeants parisiens sont dans l’obligation de rapidement trouver un remplaçant à Kylian Mbappé, qui a rejoint le Real Madrid cet été.

La priorité du PSG est Khvicha Kvaratskhelia

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le PSG a trouvé le profil parfait pour remplacer Kylian Mbappé. Il s’agit de Khvicha Kvaratskhelia, qui fait le bonheur de Naples depuis quelques saisons. Le Géorgien serait même d’accord pour rejoindre Paris, mais c’est du côté du club italien que cela bloque. Le président napolitain ne souhaite pas vendre son attaquant dès cet été et il n’est pas du genre à changer d’avis, à part peut-être pour une offre mirobolante. Luis Campos a donc assuré le coup en pistant d’autres joueurs capables de remplacer le champion du monde 2018.

Le FC Barcelone pourrait faire signer Olmo et Williams

En plus de Khvicha Kvaratskhelia, le PSG pense également à Dani Olmo et Nico Williams. Les deux joueurs sont très demandés sur le marché, car ils ont gagné l’Euro en étant des éléments clés de leur sélection. Selon les informations de Mundo Deportivo, le FC Barcelone serait d’ailleurs très bien placé pour les accueillir. Le directeur sportif barcelonais Deco aurait même déjà préparé les opérations avec les agents des joueurs et tout pourrait se décanter rapidement.