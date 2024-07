Mercato : Le PSG enfin d’accord avec un attaquant pour son transfert ?

Thomas Bourseau

Un an après son échec, Luis Campos se serait mis d’accord avec Victor Osimhen afin d’attirer l’ancien joueur qu’il avait recruté au LOSC en 2019, au PSG cette fois-ci. RMC Sport affirme le consensus entre les deux parties, d’un point de vue contractuel. Toutefois, le10sport.com vous dévoilait une tout autre vérité dimanche dernier.

Le PSG, depuis l’annonce à Nasser Al-Khelaïfi de Kylian Mbappé concernant son départ le 13 février dernier, est en quête de renforts dans le secteur offensif. Il faut dire que remplacer le meilleur buteur de l’histoire de son club est épineux. Et pourtant, depuis cette annonce, le nom de Victor Osimhen est à nouveau lié au Paris Saint-Germain dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé.

Un terrain d’entente contractuel entre Osimhen le PSG est annoncé

Cela veut-il dire que Luis Campos réussira là où il a échoué pendant le mercato estival de 2023 ? le10sport.com vous dévoilait en automne dernier que le conseiller football du PSG avait tenté sa chance avec Marcus Thuram, Bernardo Silva et Victor Osimhen qui ont tous recalés le Paris Saint-Germain. À présent, un départ d’Osimhen est programmé par le Napoli comme son entraîneur Antonio Conte le dévoilait publiquement dernièrement, le Nigérian disposant d’un bon de sortie. Et à en croire RMC Sport, Luis Campos aurait fait un grand pas vers le recrutement de Victor Osimhen. En effet, un accord contractuel aurait été trouvé entre le conseiller football du PSG et l’attaquant du Napoli.

Fake news pour Osimhen ? Le PSG ne discute pas avec le Nigérian !

Cependant, rien n’est joué puisqu’il faudrait que le Paris Saint-Germain parvienne à faire de la place dans son secteur offensif en faisant partir d’autres attaquants. Toutefois, le10sport.com vous a révélé en exclusivité le dimanche 21 juillet que le PSG ne discutait absolument pas avec Victor Osimhen. La cause ? Le recrutement d’un attaquant axial ne fait pas partie des plans de la direction du Paris Saint-Germain. D’ailleurs, les départs de Randal Kolo Muani et de Gonçalo Ramos, deux dossiers qui font couler beaucoup d’encre dans la presse, ne sont pas d’actualité selon nos informations exclusives.