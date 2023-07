Mercato : Le PSG enchaîne, nouvelle recrue en approche !

Axel Cornic

Depuis le début du mois de juillet, le Paris Saint-Germain annonce quasiment une recrue par jour, avec le dernier en date Lucas Hernandez qui a été officiellement présenté ce dimanche. D’autres pourraient bientôt suivre, puisque Luis Campos travaille d’arrache-pied pour renforcer le PSG, alors que la polémique autour de Kylian Mbappé et son avenir fait rage.

On se demandait ce que faisait le PSG en ce mercato, la réponse est vite arrivée. Et pas une seule, puisque le club de la capitale est déchainé depuis quelques jours, avec pas moins de cinq arrivées ! Il y a en effet eu Milan Skriniar et Marco Asensio, bientôt suivis par Manuel Ugarte, Lee Kang-in et Lucas Hernandez, qui a été présenté à la presse ce dimanche 9 juillet.

Le PSG boucle le transfert d’un buteur, sa femme enrage https://t.co/3rqf3CT7kD pic.twitter.com/R0lnnkROfJ — le10sport (@le10sport) July 9, 2023

Le PSG pourrait boucler Kolo Muani...

D’autres recrues devraient arriver, puisque les dossiers chauds de Luis Campos sont encore nombreux. Sport semble particulièrement optimiste d’ailleurs, en annonçant le transfert imminent de Randal Kolo Muani, qui devrait donc quitter Francfort pour rejoindre le PSG dans les prochains jours. Pour rappel, l’international français serait la grande priorité au poste de numéro 9, selon L’Equipe et Le Parisien .

Avant Gabri Veiga !