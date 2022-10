Foot - Mercato - PSG

Mercato : Le PSG doit-il faire le forcing pour conserver Mbappé ?

Publié le 14 octobre 2022 à 08h00

Arthur Montagne

Bien qu'il ait prolongé son contrat il y a quelques mois, Kylian Mbappé souhaiterait déjà quitter le PSG, visiblement déçu que les promesses faites par le Qatar n'aient pas été tenues. Néanmoins, cette fois-ci, ce n'est plus l'attaquant parisien qui aura le dernier. Le PSG doit-il donc convaincre Mbappé de rester ?

En mai dernier, Kylian Mbappé prenait tout le monde de court en annonçant sa prolongation de contrat avec le PSG alors que tout le monde l'imaginait déjà rejoindre le Real Madrid. Le Qatar a ainsi réussi à inverser la tendance notamment par le biais de grandes promesses concernant l'évolution du projet. Cela passait notamment par un recrutement XXL, notamment dans le secteur offensif ce qui devait permettre à Kylian Mbappé d'avoir plus de liberté sur le terrain. Finalement ces promesses n'ont pas été tenues.

Mbappé réclame son départ du PSG...

Par conséquent, selon plusieurs médias, Kylian Mbappé aurait réclamé son départ du PSG. L'ancien Monégasque se sent trahi par sa direction et estime que le projet qui lui a été vendu n'est absolument pas celui qui a été mis en place. Ainsi, l'international français souhaiterait quitter le club le plus rapidement possible, dès cet hiver, alors que son contrat court officiellement jusqu'en 2025, certains médias estimant toutefois que la dernière année de son bail est optionnelle et ne pourra être activée que par le joueur. Reste donc à savoir si des clubs se positionneront.

... Campos dément

Néanmoins, Luis Campos avait rapidement tenu à démentir cette rumeur au micro de Canal+ : « C'est une information, on a des rumeurs tous les jours, et on ne peut pas venir en parler tous les jours. Dans ce cas-là c'est spécial parce qu'on est avant un match très très important et c'est grave. C'est grave parce que mon nom est évoqué aussi. Et surtout parce que je suis tous les jours avec Kylian Mbappé. Il ne m'a jamais parlé d'un départ en janvier. J'était avec le président, et il ne lui jamais demandé de partir en janvier non plus. Ca veut dire que ce n'est pas une déclaration du joueur, c'est une information. Et à partir de cette information, avant un match comme ça, c'est à mon avis très grave. C'est pour ça que je suis là, c'est pour démentir et dire clairement que Kylian Mbappé ne m'a jamais parlé, ni à moi, ni au président de quitter le PSG en janvier. On n'a jamais parlé de ça, c'est très clair. »



