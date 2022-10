Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Sarkozy, Wenger… Le Qatar a tranché pour l’après-Al-Khelaifi

Publié le 14 octobre 2022 à 06h45

Thomas Bourseau

Nasser Al-Khelaifi est à la tête du PSG depuis plus de dix ans à présent et pourrait ne pas s’éterniser à son poste alors qu’il semblait jusqu’ici intouchable. Et pour ce qui est de son éventuelle succession, il ne faudrait pas compter sur Arsène Wenger et Nicolas Sarkozy, deux pistes récurrentes de ces dernières années.

Depuis l’été 2011 et le rachat du PSG par QSI, Nasser Al-Khelaifi est à la tête du club de la capitale et occupe le poste de président. Et malgré différents changements au sein de la direction, le président Al-Khelaifi n’a jamais été concrètement remis en question. Mais pour combien de temps ?

Al-Khelaifi plus intouchable ?

Alors que Nasser Al-Khelaifi est au cœur d’une sale histoire de détention dans l’affaire Tayeb Benabderrahmane, le président du PSG ne serait plus non plus intouchable à Paris pour des raisons sportives avec le nouveau feuilleton Kylian Mbappé notamment. Au point où sa succession soit déjà discutée en coulisses ?

Le Qatar scrute le marché pour l’après-Al-Khelaifi, mais pas Wenger et Sarkozy