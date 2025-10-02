Mercato : Le PSG change d'entraîneur, la révélation !

Alexis Brunet

À l’été 2023, le PSG avait besoin de changement au poste d’entraîneur. Christophe Galtier n’avait pas réussi à s’imposer et le club de la capitale avait alors décidé de miser sur Luis Enrique. L’Espagnol est aujourd’hui entré dans la légende de Paris et cela est en grande partie grâce à Luis Campos, qui a été le premier à militer pour la venue de l’ancien coach du Barça.

Le 31 mai dernier, le PSG écrivait la plus belle page de son histoire. Après de multiples échecs, le club de la capitale mettait enfin la main sur la Ligue des champions. Un triomphe que le champion d’Europe doit en grande partie à Luis Enrique, qui a réalisé un immense travail depuis son arrivée à l’été 2023.

Luis Campos a sorti le nom de Luis Enrique en premier Le choix Luis Enrique a donc été couronné de succès pour le PSG et il faut sans doute remercier Luis Campos pour cela. En effet, d’après les informations du Parisien, c’est le directeur sportif portugais qui a proposé en premier le nom du coach espagnol pour prendre la succession de Christophe Galtier. Une option validée par la suite par Nasser Al-Khelaïfi, le président du champion d’Europe.