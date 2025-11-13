Mercato : Le PSG boucle une signature en plein Festival des Cannes !  

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ayant connu deux passages sur le banc du PSG comme entraîneur, Luis Fernandez est arrivé pour la première fois en 1994. Alors à la tête de l’AS Cannes, l’ancien joueur du club de la capitale fait son grand retour à Paris. Mais comment cela s’est-il bouclé ? Visiblement, tout se serait joué… en marge du Festival de Cannes pour Luis Fernandez.

Après sa carrière de joueur, Luis Fernandez a décidé de se reconvertir comme entraîneur. Ayant débuté à l’AS Cannes, il débarque ensuite sur le banc du PSG. Placé à la tête du club de la capitale en 1994, celui qui a porté le maillot parisien entre 1978 et 1986 en tant que joueur a ainsi fait son grand retour au PSG.

« A cette période, à Cannes, il y a le Festival de Cannes » Le PSG n’a pas hésité à faire confiance à Luis Fernandez pour le poste d’entraîneur. Un dossier qui s’est alors joué en marge du Festival de Cannes. « Comment se passe mon retour au PSG ? Il faut se souvenir qu’à cette période, à Cannes, il y a le Festival de Cannes », a commencé par raconter l’ancien Parisien pour Europe 1.