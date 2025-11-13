Mercato : Le PSG boucle une signature en plein Festival des Cannes !  

Ayant connu deux passages sur le banc du PSG comme entraîneur, Luis Fernandez est arrivé pour la première fois en 1994. Alors à la tête de l’AS Cannes, l’ancien joueur du club de la capitale fait son grand retour à Paris. Mais comment cela s’est-il bouclé ? Visiblement, tout se serait joué… en marge du Festival de Cannes pour Luis Fernandez.
Après sa carrière de joueur, Luis Fernandez a décidé de se reconvertir comme entraîneur. Ayant débuté à l’AS Cannes, il débarque ensuite sur le banc du PSG. Placé à la tête du club de la capitale en 1994, celui qui a porté le maillot parisien entre 1978 et 1986 en tant que joueur a ainsi fait son grand retour au PSG.
« A cette période, à Cannes, il y a le Festival de Cannes »
Le PSG n’a pas hésité à faire confiance à Luis Fernandez pour le poste d’entraîneur. Un dossier qui s’est alors joué en marge du Festival de Cannes. « Comment se passe mon retour au PSG ? Il faut se souvenir qu’à cette période, à Cannes, il y a le Festival de Cannes », a commencé par raconter l’ancien Parisien pour Europe 1.
« Michel Denisot et Pierre Lescure étaient sur place »
Luis Fernandez a ensuite ajouté : « Michel Denisot et Pierre Lescure étaient sur place. Ils sont venus chez moi, on a discuté et puis je suis tombé d’accord avec eux. C’est comme ça que j’ai accepté de revenir ».