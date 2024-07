Mercato : Le PSG boucle un transfert en un temps record !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que Matvey Safonov est pour le moment la seule recrue estivale du PSG, l'un des avocats qui a travaillé sur sa signature à Paris raconte les coulisses de son transfert, révélant notamment que les négociations sont allés très vite avec Luis Campos, le conseiller sportif du club parisien.

C'est officiel depuis quelques jours désormais, Matvey Safonov est un nouveau joueur du PSG. C'est d'ailleurs pour le moment le seul transfert de l'été à Paris. Une signature qui a pu surprendre compte tenu du fait que le portier russe n'est pas connu du grand public. Cependant, l'un des avocats qui a participé à ce transfert assure que tout est allé relativement vite dans ce dossier.

Mercato : Transfert à 20M€, un crack débarque au PSG ! https://t.co/ElC7BItosP pic.twitter.com/Qcgzodegnc — le10sport (@le10sport) July 4, 2024

«Le mercredi, nous avons fait une contre-offre et le dimanche le transfert était bouclé»

« L'an dernier, Daler Kuzyaev a rejoint Le Havre et j'étais son avocat. Je pense qu'on a passé plus de temps sur ce transfert que pour celui de Safonov. J'ai reçu l'offre du PSG le mardi. Le mercredi, nous avons fait une contre-offre et le dimanche le transfert était bouclé. Nous avons acheté les billets et nous nous sommes envolés pour Paris. Le PSG est un club très bien organisé. J'ai parlé à Luis Campos, leur directeur sportif. Nous avons négocié et trouvé un accord, puis il m'a mis en relation avec son adjoint. Pour réserver nos billets, nous avons parlé au département famille du PSG. Ils nous ont aidé à tout réserver. Tout s'est passé de manière très fluide, chaque département du club a fait son travail. Je n'ai jamais vu une organisation aussi bien huilée », confie-t-il auprès du journaliste russe Nobel Arustamyan, dans des propos retranscrits par CulturePSG .

«Nous avons un bureau en Suisse et notre partenaire a fait plusieurs transferts avec le PSG»