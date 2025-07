Mercato : Le PSG a trouvé un accord avec Mourinho !

Poussé vers la sortie depuis l’été dernier, Milan Skriniar a trouvé une solution avec un prêt à Fenerbahçe au mercato hivernal. Mais son avenir n’est pas encore décidé, puisqu’après avoir beaucoup joué sous les ordres de José Mourinho, le défenseur central slovaque a fait son retour au Paris Saint-Germain.

Le coup de foudre n’a jamais eu lieu. Annoncé comme le nouveau patron de la défense, Milan Skriniar n’aura jamais convaincu au PSG . Surtout pas Luis Enrique , qui n’a que très peu compte sur lui et là finalement poussé à se trouver un nouveau club. Le Slovaque a ainsi rejoint Fenerbahçe en janvier, mais cette solution n’est que passagère.

« Nous quitterons le PSG à un moment donné de la saison, c'est sûr »

Dans son entourage, on travaille pourtant d’arrache-pied pour lui trouver une porte de sortie lois du PSG, comme l’a tout récemment annoncé son agent. « Plusieurs pistes sont ouvertes, il a un contrat avec le PSG et je pense que vers la mi-juillet, à la fin de la Coupe du Monde des Clubs, le marché des transferts démarrera sérieusement » a déclaré Roberto Sistici, au micro de Stile TV. « Skriniar n'a pas participé à la Coupe du monde avec le PSG, il n'est pas le seul, mais il est clair que nous regardons autour de nous et que nous quitterons le PSG à un moment donné de la saison, c'est sûr ».